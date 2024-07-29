Kamu personel alıyor: Binlerce kadro var, bazı işlerde başvuru için son gün! En düşük maaş 40 bin TL

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, devlet memurluğu, sözleşmeli personel ya da işçiler için yeni kadroları açıkladı.

Akademik personelden polise, memurdan sürekli işçiye kadar onlarca pek çok kadro başvuru bekliyor. Başvuru için kadro açan kurumlarla irtibata geçilebiliyor. Başvuru şartları arasında KPSS ya da kurumların taleplerine göre başkaca yeterlilikler yer alabiliyor.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü 2500 polis alacak. Pekçok üniveritesi akademik personel için kadro açtı. Sürekli işçi statüsü için çalışan arayan kurumlar dikkat çekiyor.

En düşük memur maaşı enflasyon farkıyla 40 bin lira seviyesine yükseldi. Kamu memuru ya da sözleşmeli personel yılda iki kez zam alıyor. Nöbet ya da vardiyalı çalışma sistemi dışında çalışan personeller hafta sonları izin yaparken hafta içi saat 08:30 ile 17:00 arasında çalışma imkanı buluyorlar.

İşte kadro açan kurumlar, kadro sayıları ve başvuru tarihleri…

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

30 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

10 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

59 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

57 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

65 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD.

SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNDE 240 TEKNİKER ALIM İLANI ( 5 Ağustos - 9 Ağustos)

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

21 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 27 Temmuz - 10 Ağustos)

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

9 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

80 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 5 Ağustos - 11 Ağustos)

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 26 Temmuz - 9 Ağustos)

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

13 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 26 Temmuz - 9 Ağustos)

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

22 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Temmuz - 9 Ağustos)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 26 Temmuz - 9 Ağustos)

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 26 Temmuz - 9 Ağustos)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 29 Temmuz - 9 Ağustos)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

31 PERSONEL TEMİN EDECEKTİR ( 25 Temmuz - 2 Ağustos)

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

3 ÖĞRETİM ÜYESİ İPTAL İLANI ( 25 Temmuz - 5 Ağustos)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

19 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 25 Temmuz - 8 Ağustos)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

25.07.2024 TARİHLİ İLANDA DÜZELTME YAPILMIŞ OLUP 1 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAKTIR ( 25 Temmuz - 8 Ağustos)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

36 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 25 Temmuz - 8 Ağustos)

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

46 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 24 Temmuz - 7 Ağustos)

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2500 POLİS MEMURU ALACAK ( 23 Temmuz - 29 Temmuz)

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 210 KOMİSER YARDIMCISI ALACAK ( 23 Temmuz - 29 Temmuz)

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

59 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 23 Temmuz - 6 Ağustos)

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Temmuz - 5 Ağustos)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Temmuz - 5 Ağustos)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Temmuz - 5 Ağustos)

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

25 SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALACAK ( 21 Ağustos - 28 Ağustos)

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

56 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Temmuz - 5 Ağustos)

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 121 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI ( 22 Temmuz - 5 Ağustos)

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Temmuz - 5 Ağustos)

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Temmuz - 5 Ağustos)

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

19 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Temmuz - 5 Ağustos)

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Temmuz - 2 Ağustos)

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 19 Temmuz - 2 Ağustos)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

68 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Temmuz - 2 Ağustos)

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

125 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Temmuz - 2 Ağustos)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Temmuz - 2 Ağustos)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

53 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 Temmuz - 1 Ağustos)

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

9 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 Temmuz - 2 Ağustos)

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 Temmuz - 1 Ağustos)

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 18 Temmuz - 1 Ağustos)

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

58 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 18 Temmuz - 1 Ağustos)

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

24 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

13 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

14 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

11 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

29 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

21 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

24 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

53 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

110 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 14 Temmuz - 29 Temmuz)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

38 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 12 Temmuz - 29 Temmuz)

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

76 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 12 Temmuz - 29 Temmuz)

TAŞKÖPRÜ (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 MEMUR ALACAK ( 26 Ağustos - 29 Ağustos)