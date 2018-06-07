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Kamuda çalışanlar maaşı bayramdan önce alacak

Bakan Ağbal, kamuda çalışanların maaşlarını 13 Haziran'da yatırılacağını duyurdu.

Kamuda çalışanlar maaşı bayramdan önce alacak
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak" açıklamasını yaptı.

Ağbal, "Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bayram girmeden önce maaşlarını almış olacak" dedi.

14 Haziran Perşembe günü Ramazan Bayramı Arifesi, 15 Haziran Cuma günü ise bayramın birinci günü. Yani memurlar maaşlarının arifenin hemen öncesinde almış olacaklar. 

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