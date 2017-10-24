Kamuda 'F klavye' dönemi

24 Ekim 2017

Kamu kurum ve kuruluşlarının F klavyeye geçişi konusundaki Başbakanlık Genelgesi'nin 10 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Türkçe klavye olan "F klavye" kullanımını önemsediklerini söyledi.

F klavyeye kademeli bir geçiş sağlanarak, halen kullanımda olan klavyelerin 2017 yılı sonuna kadar F klavyeye dönüştürülmesinin öngörüldüğünü ifade eden Erdem, "Bunun için ciddi takipçilik ve çalışmalar yapıldı. F klavyeyle ilgili yüzbinlerce broşür dağıttık. F klavyenin önemine dikkat çekildi. Tekraren hatırlatıldı. Ayrıca F klavyeli dizüstü bilgisayar bulma sıkıntısı vardı. Türkiye’de artık dizüstü F klavyeli bilgisayar bulma kolaylığı sağlanıyor" şeklinde açıklamada bulundu.

"Böyle bir talimatın görmezden gelinmesi mümkün değil"

"Başbakanın genelgesi var. Kamu kurum ve kuruluşlardaki bütün yöneticilerin görevi mevzuatı hayata geçirmektir. Böyle bir talimatın görmezden gelinmesi ve tedbir alınmaması mümkün değil" diyen Erdem, "Şimdi Devlet Malzeme Ofisinden bilgisayar alan herkes, ihaleye giren herkes F klavye olarak girmek mecburiyetinde. Başka şansı yok. Şu anda eğitimde F klavye müfredata girdi. Tabletler F klavye olarak dağıtılıyor. Eğitim ayağı halledilmiş oldu. Basın sektörü başta olmak üzere belli bir kesim zaten F klavyeyi kullanıyordu. Dayatmaları bırakmışlardı. Genellikle maliyeciler, gazeteciler, hukukçular mesleklerinin gereği olarak daha okuldayken F klavye öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdem, özellikle basın sektöründe çalışanların hız gereği tercihlerinin F klavyeden yana olduğunu, birçok gazetecinin kendisine "Bizi bir dertten kurtardınız. F klayve dizüstü bilgisayar bulamıyorduk. Şimdi buluyoruz." diyerek teşekkür ettiğini aktardı.

Kaynak: AA