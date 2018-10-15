Kamuoyuna duyuru

15 Ekim 2018

Bugün bazı internet sitelerinde "Dünya Gazetesi'nin basılı yayın hayatına son verdiği", "Medya sektöründen çekildiği" yönünde haberler yer almıştır.

37 yıldır iş dünyasına rehberlik eden Türkiye’nin ilk ve tek ekonomi gazetesi DÜNYA, basılı ve dijital yayın hayatına devam etmektedir.

Her sayısında iş dünyasına ilişkin her türlü haber, yurtiçi ve global ekonomi, politika, şirket haberleri, emtia piyasaları, ihaleler, yasalar ve tebliğler, iş ve mal talepleri, makaleler, uzman ve akademisyenlerce yapılmış araştırma ve incelemelerin yer aldığı Dünya Gazetesi; yayınlandığı sektör ve bölge ekleri ile de okurlar için kaynak yayın olma özelliğini korumaktadır.

DÜNYA'nın itibarını zedeleyecek yalan haberlere karşı gerekli hukuki süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.