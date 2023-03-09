Kamuya olan borçların yapılandırılması kanunu kabul edildi

Yasa teklifine eklenen yeni bir madde ile 2022 yılı için de matrah artırımı getirildi. 2022 yılı için yüzde 25 oranından az olmamak üzere matrah artırımı yapılabilecek.

2022 yılı için matrah artırımında bulunan gelir vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutanlar için 105 bin liradan, bilanço esasına göre defter tutanlar ile serbeste meslek erbabı için 200 bin liradan, kurumlar vergisi mükellefleri için 500 bin liradan az olamayacak.