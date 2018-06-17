ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
25 °C

Kandil'de 35 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 15 Haziran'da yapılan hava harekatında 35 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kandil'de 35 terörist etkisiz hale getirildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-
Genelkurmay Başkanlığından, 15 Haziran'da Kandil'e yapılan hava harekatında 35 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kandil'e yönelik operasyon hakkında bilgi verildi.
Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 15 Haziran'da yapılan hava harekatında 35 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
Son dakika kandil hava harekatı

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.