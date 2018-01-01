Kapadokya'da balonlar 5 gündür uçmuyor
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da balon turları, olumsuz hava koşullarından dolayı 5 gündür yapılamıyor.
Kapadokya'da balon turları 28 Aralık'tan beri etkili olan rüzgar, yağış ve zaman zaman yoğun sis nedeniyle gerçekleştirilemiyor.
Yeni yılı Kapadokya'da karşılamak için bölgeye gelen ve tesislerde yoğunluk oluşturan turistler, turların yeniden başlamasını bekliyor.
Yetkililer, hava tahmin verilerinde değişiklik olmaması halinde uçuşların yarından itibaren başlayabileceğini kaydetti.
Yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, kış şartlarının kendini göstermesiyle ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor.
Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle yapılabiliyor.