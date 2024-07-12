Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları süren noktalara dikkat!
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, Anadolu Otoyolu'nun Şekerpınar-Orhanlı kavşakları güney yolu 26-29. kilometrelerinde 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle güney yol (Ankara istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları Şekerdere viyadüğündeki genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Denizli-Kale-Muğla yolunun 39-44, Kayseri-Niğde yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Vezirköprü-Havza yolunun 4-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bingöl-Solhan yolunun 35-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 25-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.