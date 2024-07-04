Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre, Aydın çevre yolunun Denizli istikameti Muğla ayrım kolu 8. kilometresinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 15 Temmuz'a kadar yol araç trafiğine kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Karasu kavşakları Ankara-İstanbul istikametinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 11-13. kilometreleri Ankara istikametinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana yönünde ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Fethiye-Söğüt-Seydikemer yolunun 6. kilometresinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19. kilometresinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 31. kilometresindeki (Kütahya Porselen AŞ Fabrikası mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Erzurum ayrımı-İspir yolunun 28-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.