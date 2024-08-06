Kara yollarında çalışma yapılan noktalar
Sağlıklı bir sürüş ve keyifli bir yolculuk için, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması büyük önem taşıyor.
Anadolu Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde Gebze Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Gebze gişelerinden otoyola girişler kapatılarak, sürücüler D-100 güzergahına yönlendiriliyor. Otoyoldan çıkışlar ise servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Bolu Doğu kavşakları 20-22. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki istikamette servis yollarından sürdürülüyor.
Salihli-Kula-Uşak yolunun 33-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Pendik-Şile yolunun 12-13. kilometrelerinde Paşaköy Kavşağı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle kavşağa sağ ve sol katılım kolları ile Paşaköy Mahallesi'ne giriş kolu trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma sol şeritten iki yönlü izin veriliyor.
Bartın-Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 40-44. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 9 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.