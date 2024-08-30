Kara yollarında çalışma yapılan noktalar

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli dahil 23. kilometre), Ankara-İstanbul istikametinde, tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde 4 adet genleşme derzinin yenilenmesi çalışmaları sebebiyle otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım Abant kavşağından D-100 Devlet Yolu'na aktarılıyor ve Kaynaşlı kavşağından tekrar otoyola bağlanılıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 14-16. kilometrelerinde üstyapı çalışması dolayısıyla bant aktarımı yapıldığından ulaşım, Osmaniye istikametinden iki yönlü devam ediyor.

İzmir-Çeşme yolunun 55. kilometresinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28-29. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları sebebiyle 4 Eylül'e kadar 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Yozgat-Yerköy yolunun 38-40. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Pirahmet ayrımı-Köse-Kelkit yolunun 5-6. kilometrelerindeki Pirahmet Tüneli'nde yol aydınlatma çalışması dolayısıyla 31 Ağustos'a kadar 07.00-19.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam edecek.

Erzurum Kuzey Çevre yolunun 33-34. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Darende-Malatya yolunun 40-43. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.