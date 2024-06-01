Kara yollarında durum
Karayollarının pek çok noktasında çeşitli çalışmalar yapılıyor. Trafikte herhangi bir kazaya yol açılmaması için, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğ'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapıldığından İstanbul istikametinde kesimler halinde şerit daraltılıyor, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Manisa-İzmir yolunun 11. kilometresinde (Anıt kavşağı mevkisi) Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kavşak yapım çalışması sebebiyle İzmir istikameti Manisa şehir merkezine dönüş kolu 4 ay süreyle trafiğe kapatıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşaklarındaki O-4/23 Km: 16+400 - Km: 17+900 arası Ankara istikameti üstyapı onarım çalışması dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu nedenle trafik akışı diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak, 1 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara istikameti açık olacak.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Yılankale ile Ceyhan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları kapsamında Osmaniye istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı, Adana istikametinde iki yönlü olarak kontrollü şekilde sürdürülüyor.
Polatlı-Yunak yolunun 0-4. kilometrelerindeki (Polatlı şehir geçişi) üstyapı yapım onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde, çalışma yapılan kesimlerde trafik karşı yöne aktarılarak iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.
Kütahya-Eskişehir yolunun (Kütahya Porselen AŞ Fabrikası mevkisi) 31. kilometresinde yapılacak menfez çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürüyor.
Isparta-Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle Antalya-Isparta geliş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Kastamonu-Tosya yolunun 27-29. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Sivas-Ulaş yolunun 3-5. kilometrelerinde (TCDD'ye ait) duvar çalışmaları sebebiyle Kayseri istikametinde yolun daralmasına ilişkin işaretleme yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.