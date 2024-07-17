Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, İzmir Çevre yolu üzerindeki Otogar Köprülü Kavşağı'nda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları nedeniyle 23.00-05.00 saatlerinde otogar istikametinden Aydın yönüne bağlantı kolu ile Kemalpaşa yönü İzmir-İstanbul Otoyolu Çeşme-Aydın istikameti bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım Sanayi Kavşağı'ndan gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Şekerpınar ile Orhanlı kavşaklarında Güney yolda 26-29. kilometrelerinde her gün 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapıldığından, Güney yol (Ankara istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe ile Nurdağı kavşakları kesiminde 1-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 24-28. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Tavşanlı-Emet yolunun 38-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 12-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gerçekleştiriliyor.

Köse-Bayburt yolunun 33. kilometresinde (Bayburt Üniversitesi mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.