Kara yollarında durum

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Buharkent-1 Kavşağı çıkışındaki çalışmalar sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Adapazarı-Mekece yolunun 8-10. kilometrelerindeki bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım sağ taşıma üzerinden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10, Kayseri-Niğde yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 0-57. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla saat 18.00'e kadar her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Bursa-Orhaneli yolunun 78-82. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kaş-Elmalı yolunun 5. kilometresinde Felen Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.