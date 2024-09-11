Kara yollarında durum
TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sağlanıyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 12-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşıma Osmaniye istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Ankara-Konya yolunun 0-1. kilometrelerinde drenaj çalışması sebebiyle Konya-Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Denizli-Serinhisar yolunun 22-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Korkuteli-Elmalı yolu, 28-29. kilometrelerdeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanacak.
Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 27. kilometresindeki Harşit-5 Köprüsü'nde derz bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.