Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 12-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşıma Osmaniye istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 0-1. kilometrelerinde drenaj çalışması sebebiyle Konya-Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 22-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Korkuteli-Elmalı yolu, 28-29. kilometrelerdeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanacak.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 27. kilometresindeki Harşit-5 Köprüsü'nde derz bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.