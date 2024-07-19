Kara yollarında onarım ve bakım çalışmaları yapılan noktalar

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Karasu kavşakları İstanbul-Ankara istikametinde yol bakım ve onarım çalışması yapıldığından trafik akışı Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

İzmir Çevre Yolu üzerinde bulunan Otogar Köprülü Kavşağı'nda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları sebebiyle 23.00-05.00 saatlerinde otogar istikametinden Aydın yönüne bağlantı kolu ile Kemalpaşa yönü İzmir-İstanbul Otoyolu Çeşme-Aydın istikameti bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım Sanayi Kavşağı'ndan sürdürülüyor.

Seben ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolunun 37-40. kilometrelerinde Nallıhan-Çayırhan ve Çayırhan-Nallıhan istikametinde sağ şeritler tünel içi elektromekanik çalışmalarından dolayı dönüşümlü trafiğe kapatılarak bu kesimlerde trafik sol şeritten kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerindeki bordür çalışması sebebiyle her iki yönde şerit daraltması olacağından sürücülerin güvenlik açısından trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Samsun-Ankara yolunun 57-64. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 12-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde Kaşüstü Araç Alt Geçidinin her iki yönünde elektrik, elektronik, mekanik sistemleri yapım, bakım ve onarım çalışması nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde alt geçit trafiğe kapatılarak ulaşım aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yollarından sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-İnegöl istikametinin 34-39. kilometresinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinde iki yönlü sağlanıyor.

Erzurum-Pasinler yolunun 33-34. kilometrelerinde devam eden köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.