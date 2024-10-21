Kara yollarında seyrederken çalışma yapılan noktalara dikkat!
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşaklarında bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışma programına göre önce İzmir, sonra İstanbul yönünde bant aktarması yapılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılıyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti 0-1. kilometrelerinde (Güzelbahçe Gişeleri bölgesi) Serbest Geçiş Sistemi altyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bant aktarımı yapılarak iki yönlü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Batı kavşakları 14-16. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Kayseri-Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle Kayseri istikametinde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.
Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Afyonkarahisar-Şuhut yolunun 11-17. kilometrelerinde üstyapı, Çerkeş-Kurşunlu-Saçak-Orta-Şabanözü yolunun 25-44. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin bu kesimlerde dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.