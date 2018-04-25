Karabük TSO'da Mescier dönemi

25 Nisan 2018

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) 14 Nisan’da yapılan organ seçimlerinin ardından hafta sonu yönetim ve diğer birimlerin seçimi gerçekleştirildi.

23 meclis üyesinin katıldığı oylamada iş adamı Mehmet Mescier Yönetim Kurulu Başkanlığı, Hüsnü Salih Yılmaz ise Meclis Başkanlığı’na seçildi. Karabük TSO Meclis salonunda yapılan seçimlerde tek liste ile gidilen Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimlerinde Mehmet Mescier TSO’nun yeni başkanı olurken, yönetim kurulunda ise, Levent Biçer, Emre Akyüz, Adnan Çebi, Erhan Eren, Erol Karadeniz ve Murat Sönmez yer aldı.

Daha sonra gerçekleştirilen meclis başkanlığı seçiminde ise Hüseyin Salih Yılmaz ve Sezgin Dıravacı yarıştı. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Hüseyin Salih Yılmaz 11 oy ile TSO Meclis Başkanı seçilirken, diğer aday Sezgin Dıravacı ise 10 ay aldı. Seçim sonrası Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier zor bir süreci tamamladıklarını kaydederek, “ 23 kişilik meclisimizin teveccühü ile oda başkanlığa başlayacağız. Karabük ve vatan millet için hayırlı işler yapmak için kollarımızı sıvayacağız” dedi.TSO Meclis Başkanı Hüseyin Salih Yılmaz ise, yeni bir döneme girdiklerini kaydederek, Karabük için çalışacaklarını ifade etti.