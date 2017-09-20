Karabük'te orman yangını

20 Eylül 2017

Karabük'te Pirinçlik mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekipler, arazinin dik olması nedeniyle yangına karadan güçlükle müdahale ediyor.

Yangını söndürme çalışmalarına destek veren helikopter ise havanın kararmasının ardından geri döndü.

Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"Yerleşim yerleri anlamında herhangi bir risk görülmüyor"

Karabük Valisi Kemal Çeber, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

Ani gelişen bir yangın olduğunu vurgulayan Çeber, "Sıkıntımız karadan müdahale çok mümkün değil, araçlar giremiyor. Arkadaşlar yol açmaya başladı. Dağın diğer tarafından müdahale ediliyor. Bütün kamu kurumların dozerlerini buraya yönlendirdik, helikopter uçuşu müsait olduğunca uçacak. Yerleşim yerleri anlamında herhangi bir risk görülmüyor. Gelişme rüzgarın durumuna, arkadaşların karadan müdahale edebilme şansına göre değişir. Ama büyümeden arkadaşlar kontrol altına almaya gayret ediyor. Eflani'de de yangın vardı. Oradaki kontrol altına alındı soğutma çalışmaları yapılıyor." diye konuştu.

Öte yandan Eflani ilçesi Karacapınar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın ise kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 20 dönüm meşelik alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA