Karaburun'da göçmen teknesi battı: 4 ölü
Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin içerisinde bulunduğu tekne battı, 4 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kadın kurtarıldı.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tekne battı, 4 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişi kurtarıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tekne, Karaburun açıklarında alabora oldu.
Yürütülen çalışmalar sonucu 4 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kadın ise kurtarıldı.
Kurtarılan kadının verdiği bilgi doğrultusunda, kayıp göçmenler olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA