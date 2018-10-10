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Karaburun'da göçmen teknesi battı: 4 ölü

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin içerisinde bulunduğu tekne battı, 4 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kadın kurtarıldı.

Karaburun'da göçmen teknesi battı: 4 ölü
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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tekne battı, 4 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişi kurtarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tekne, Karaburun açıklarında alabora oldu. 

Yürütülen çalışmalar sonucu 4 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kadın ise kurtarıldı.

Kurtarılan kadının verdiği bilgi doğrultusunda, kayıp göçmenler olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA

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