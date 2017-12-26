Karadeniz Ereğli TSO Başkanı Tetiker hayatını kaybetti
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Tetiker 66 yaşında hayatını kaybetti.
Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Tetiker hayatını kaybetti.
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören 66 yaşındaki Tetiker, bugün ikindi namazını takiben Bozhane Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Yaşar Tetiker için saat 14.00'te Karadeniz Ereğli TSO Hizmet Binası önünde tören düzenlenecek.