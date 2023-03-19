Karadeniz Holding, 2 bin kişilik gemiyi Hatay'a gönderiyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye insani yardım sağlamak amacıyla iki acil yardım gemisinden Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan'ı İskenderun limanına gönderen Karadeniz Holding, ikinci gemisi Karadeniz Lifeship Rauf Bey yüzer yaşam kentini de hazır hale getirdi.

Acil durumlarda insani yardım amacıyla kullanılabilen yüzer yaşam kentleri konseptinin ikinci gemisi olan Rauf Bey, depremzede ailelerin barınabilecekleri tüm imkanlara sahip.

Toplam 2 bin kişinin yaşayabileceği yaşam kentinde yaşam alanlarının yanı sıra çocuk kreşi, eğitim, sağlık, aş evi ve sosyal alanlarıyla modern bir kentin tüm imkanlarını barındıran yaşam kentinin yarın gönderilmesi planlanıyor.

Yaşam kenti, modüler sisteme sahip olduğu için 500'ün üzerinde öğrenci için 20 derslik, bilgisayar laboratuvarı, poliklinik, revir ve 20 kişilik yataklı tedavi alanına sahip.

Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Harezi Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1948 yılında dedesi Rauf Osman Karadeniz tarafından kurulan şirketlerinin 2007 yılından itibaren yüzer santrallerle dünyanın ilk yüzer santral filosunu geliştirdiğini söyledi.

Yılmaz, 4 tersanede inşa ettikleri 36 yüzer santral gemisiyle normalde karada olan santralleri denize kurma deneyimini, insanlık için yararlı hale getirmek üzere afet zamanlarında binlerce kişiyi barındırabilecek yüzer yaşam kentlerinde de kullanmak istediklerini aktardı.

Bu nedenle 5 yıl önce yüzer yaşam kenti projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Yılmaz, "Bunun arkasındaki sebep Türkiye'nin deprem bölgesinde olmasıydı ve biz tersanemizde 2 bin kişinin barınabileceği hayat gemisi yüzer kent Lifeship Süheyla Sultan isimli gemimizi inşa ettik. Şu anda bu gemi İskenderun'da ve 2 bin kişiyi barındırabilecek şekilde, elektriği, kanalizasyonu, suyu, yaşam mahalleri, derslikleri, yemekhanesi, çocuk parkları olacak şekilde misafirlerini iki haftadır kabul etti ve gündelik yaşam devam ediyor." diye konuştu.

"Biz bu gemiyi insani yardım amacıyla satın aldık"

Bugün ise 2 bin kişi kapasitesine sahip Lifeship Rauf Bey Gemisi'nin İskenderun'a gönderilmek üzere hazırlandığına vurgu yapan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Derslikleri, çocuk kreşleri, oyun alanları, reviri, çamaşırhanesi, sosyal tesisleriyle tam anlamıyla gündelik yaşamın devamını sağlayabilecek özelliklerde. İnşallah yarın İskenderun'a gönderiliyor. İçerisinde bulunduğumuz bu gemi dünyanın en büyük ve en hızlı feribotuydu. Eski ismi Stella Explorer olan bu geminin asıl amacı İrlanda ve İngiltere arasındaki feribot seferlerini yapmaktı.

Biz bu gemiyi insani yardım amacıyla satın aldık. Maalesef bugüne kısmetmiş ki bu gemi depremzedelerin kullanımına sunulacak. İçini tamamen yeniledik. Binlerce kişinin barınabileceği yatakhaneleriyle tam anlamıyla yaşam mahali haline getirildi. Yarın da kısmetse yola çıkıyor. Bu deprem felaketinden sonra başkasının yapamayacağı ama bizim yapabileceğimiz en doğru hareketin barınma imkanı sunma olduğunu fark ettik.

Çünkü bu kadar tersane bilgisi, deniz üzerindeki mühendislik bilgisiyle biz bu yaşam kentlerini anında İskenderun'a gönderebilecek naçizane tek şirket olduğumuzu gördük. Şu anda 2 bin kişilik Süheyla Sultan İskenderun'da, 2 bin kişilik Rauf Bey yarın yola çıkıyor. Toplam 4 bin kişi ve bir de üzerine koyduğumuz, orada karaya konumlanmak üzere eklediğimiz ek konteynerlerle Allah kısmet ederse 5 bin kişinin barınmasına imkan verebileceğiz."