Karadeniz için sağanak yağış uyarısı: Gün boyu sürecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Karadeniz'in önemli bir bölümünde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağış Karadeniz’de etkili olacak

MGM'nin değerlendirmelerine göre Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Samsun, Trabzon ve Rize'de gün içerisinde yağış beklenirken, Amasya'da havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Hatay kıyılarında sağanak bekleniyor

Akdeniz'de parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Hatay'ın kıyı kesimlerinde ise sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Adana'da sıcaklığın 31, Antalya'da 28, Hatay'da 30 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Doğu Anadolu’da iki kentte yağış var

Doğu Anadolu'da parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Erzurum'da sıcaklığın 26, Kars'ta 25, Malatya'da 28 ve Van'da 24 derece olması bekleniyor.

Marmara’da bulutlar artacak

Marmara'da günün ilk bölümünde az bulutlu ve açık hava etkili olacak, ilerleyen saatlerde ise bölge genelinde bulutluluk artacak. İstanbul ve Bursa'da sıcaklığın 23, Çanakkale ve Kırklareli'nde 24 dereceye ulaşması bekleniyor.

Ege’de akşam saatlerine dikkat

Ege Bölgesi'nde günün büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Akşam saatlerinden sonra bölge genelinde parçalı bulutlu hava görülecek. İzmir ve Manisa'da termometrelerin 26 dereceyi göstermesi bekleniyor.

İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de yağış beklenmiyor. Ankara'da sıcaklığın 20, Eskişehir'de 22, Konya'da 23 derece olması tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de ise Bolu'da 21, Düzce ve Zonguldak'ta 22, Sinop'ta 24 derece bekleniyor.

En yüksek sıcaklık 33 derece

Güneydoğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. Bölge, günün en sıcak noktaları arasında yer alacak. Diyarbakır'da sıcaklığın 33, Şanlıurfa ve Siirt'te 32, Mardin'de ise 30 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.