İstanbul, sıcak ve bunaltıcı havaların ardından fırtına etkisine girdi. Bu hafta etkisini gösterecek ve yağmur getirmesi beklenen fırtınanın, kentin Karadeniz kıyılarında ‘rip akıntısı’ tehdidi oluşturdu. İstanbul’a yakınlığı sebebiyle günübirlik tatillerde sıklıkla tercih edilen sahillerde boğulma olaylarının yüzde 70’ine sebep gösterilen akıntıya karşı uyarıda bulunan uzmanlar, çeken akıntıya dikkat edilmesi gerektiği konusuna dikkat çekti. Akıntıya, profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamadığına dikkat çekiliyor.

"Dibe değil, açığa çekiyor"

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Beji, “Türkiye’de Karadeniz kıyılarında rastlanılan bu akıntının insanları dibe değil açığa çekiyor. Jandarmadan aldığımız kayıtlara göre, İstanbul’un Karadeniz kıyılarında olan denizde boğulma olaylarının yaklaşık yüzde 70’i bu çeken akıntılar sebebiyle oluyor. O nedenle gerçekten tehlikesi büyük” dedi.

Rüzgâr ile doğrudan bağlantılı

Sahillerde yer alan uyarı levhalarında “Karadeniz’in cilvesi” şeklinde nitelendirilen rip akıntısının rüzgârlı havalarla doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Prof. Dr. Beji, “Kıyıya yakın bölgedeki topuklar üzerinde daha çok dalga kırılıyor. Kırılan bu dalgalar, daha güçlü akıntılara sebep olur. O nedenle rüzgâr direkt ilintilidir. Biz, Karadeniz’den konuştuğumuz için bunlar zaten orada var. Direkt olarak kuzeyden güneye doğru esen, kuzeydoğudan ve kuzeybatıdan her türlü esen rüzgârın olduğu günler özellikle çok dikkatli olunması gerekir. Çünkü dalgalar daha yüksek olacaktır. Bu sebeple de akıntı hızı daha yüksektir” diye konuştu.

'Kıyıya paralel yüzün' uyarısı

Batıda Binkılıç'tan doğuda Ağva'ya kadar tüm sahillerde görülen "Rip akıntısı" yazın sıcaktan bunalan İstanbulluların serinlemek için gittiği Kilyos ve Şile'de de etkisini gösteriyor. Yaklaşık 10 yıldır cankurtaranlık yapan Yılmaz Çelik çeken akıntıdan kurtulmanın yollarından birinin sağa ve sola doğru ilerlemek olduğunu söyledi. Akıntının çekmesi durumunda yapılması gerekenleri aktaran Çelik, "Plaja yatay konumda hareket edip, yatay şekilde sağa veya sola yüzmeniz gerekiyor. Ondan sonra çeken akıntıdan kurtulmuş olursunuz. Ama eğer ki kıyıya paralel değil de kıyıya direkt yüzmeyi düşünürseniz yorulursunuz, gelemezsiniz. Suya meydan okuyamazsınız gibi düşünün." diye konuştu.

İngiltere'de ‘Antoni Fırtınası

İngiltere'de "bu zamana kadarki en yağışlı altıncı temmuz ayı"nın ardından geçen hafta sonu Galler ve Kuzey İrlanda'yı da içine alan bölgede etkili olan "Antoni Fırtınası" nedeniyle ülkenin bazı kesimleri yoğun yağış ve sert rüzgârların etkisi altına girdi. Fırtına, Kuzey Yorkshire'daki Loftus kasabasını, 3 yıl içinde ikinci kez sular altında bıraktı. Sel, kasabadaki yaklaşık 20 evi etkiledi.

Slovenya'nın üçte ikisi sular altında

Slovenya topraklarının üçte ikisini sel vurdu. Cuma günü başlayan ve 3 gün süren şiddetli yağışların etkisi altında kalan bölgede hasar büyük. Çok sayıda yerleşim yeri ve tarım arazisi büyük oranda kullanılamaz hale gelirken, 6 kişi ise hayatını kaybetti. Sel, 1991'de bağımsızlığını kazanan ülkenin "en büyük doğal afeti" olarak kayıtlara geçti. Hasarın 500 milyon euro’yu aşacağı belirtiliyor.

ABD’de elektrikler kesildi

Kuzey Avrupa’da etkili olan fırtına nedeniyle Litvanya’da 1 kişi hayatını kaybetti. İsveç’te ise fırtınanın şiddeti trenin raydan çıkmasına neden oldu. Kazada 2 kişi yaralanırken, çok sayıda feribot ve uçak seferleri ise askıya alındı. Öte yandan ABD’nin doğu yakasında etkili olan şiddetli fırtınalar ise 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 1,1 milyon hane ve iş yerinde ise elektrik kesintisi yaşanmasına neden oldu.

Avrupa'da tarım, sele teslim

İtalya Çiftçiler Derneği Coldiretti, bu yaz İtalyan bahçelerindeki 10 armuttan 6'sının kaybolduğunu belirtti. Çiftçiler, aşırı hava koşullarının ülkedeki mahsulleri yok ettiğinden yakındı. Birçok üründe kayıplar yaşandı. Bu durum, sellere, doluya, rekor düzeyde yüksek sıcaklıklara ve yerli olmayan böcek saldırılarına bağlandı. İtalya'nın armut verimi ise geçen yıla göre yüzde 63 düştü