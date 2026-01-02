Karaman'da 300 milyon TL'lik 'yetkili bayi' vurgunu: Bir gecede kapı duvar oldular

Karaman'da iddiaya göre, küresel beyaz eşya devinin bayiliğini yapan bir mağaza ödemesi yapılan ürünleri teslim etmeden faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu. En son 26 Aralık 2025'te satışın devam ettiği mağaza ertesi gün kapı duvar oldu.

Müşteriler eşyalarını almaya gittiklerinde mağaza kapısına asılan "İş yerimiz faaliyetlerini sonlandırmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" yazısıyla karşılaştı.

Mağdur sayısı 600'ü aştı

Mağdur sayısının 600'ü aştığı iddia edilirken, vurgunun da en az 300 milyon TL olduğu öne sürüldü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan mağaza sahibi B.Ç. ise ekonomik sıkıntılar yaşadığını, iddiaların asılsız olduğunu ve sürecin yasal zeminde çözüleceğini öne sürdü.

Konu yargıya taşınırken, evlilik hazırlığında olan ve beyaz eşyalarını alamayan vatandaşlar marka ile iletişime geçmeye çalıştı. Ancak henüz markadan da konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Markaların yasal sorumlulukları

Öte yandan son dönemde artan 'yetkili bayi' kaynaklı mağduriyetler, franchise sistemiyle faaliyet gösteren büyük markaların hukuki sorumluluklarını da yeniden tartışmaya açtı.

Türkiye'de büyük markaların yetkili bayileri, şirketlerden hukuken bağımsız tüzel kişilik olarak kabul ediliyor. Ancak Türk Borçlar Kanunu ve Yargıtay içtihatları, "görünüşe güven ilkesi" gereği, tüketicinin markaya duyduğu güvenle yapılan işlemlerde ana markaya da sorumluluk yüklüyor.

Bu ilkeye göre mağazaya markanın kurumsal kimliği, logosu, tabelası ve resmi yetkili bayi statüsü bulunduğu için güvenilerek ödeme yapılmışsa, ana dağıtıcı sorumluluktan kaçamaz.

Emsal kararlar ne diyor?

Yargıtay'ın emsal kararlarında da benzer bir duruma işaret ediliyor ve tüketicinin, markaya duyduğu güven sebebiyle uğradığı zarardan, ana marka da bayisiyle birlikte sorumlu tutuluyor. Bu kapsamda mağdurlar, hukuksal zeminde zararın girilmesini hem bayiden hem de ana markadan talep edebiliyor. Mağazanın, markanın resmi internet sitesinde "yetkili bayi" olarak gösterilmesi, markanın tabelası, logosu ve kurumsal kimliğiyle çalışması, markaya ait kampanya, finansman ve satış sistemlerini kullanması da ana markasının zarardan sorumlu olduğuna işaret ediyor.

Benzer davalarda da Yargıtay ve yerel mahkemenin verdiği emsal kararlar ana markaların tüketicilere tazminat ödemek zorunda kaldığını gösteriyor.