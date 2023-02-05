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Karaman'da Sertavul Geçidi ağır vasıtaların geçişine kapatıldı

Karaman'da Sertavul Geçidi, etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır vasıtaların geçişine kapatıldı.

Haber Merkezi
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İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kontrol noktasında uygulama yaptı.

Ekipler, kar, sis ve buzlanmadan dolayı oluşabilecek kazaları engellemek amacıyla Karaman-Mersin kara yolu Sertavul Geçidi'ni ağır vasıtaların geçişine kapattı.

Diğer araçlarda kar lastiği ve zincir denetimi yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ise güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.