Karamollaoğlu, Üsküdar'da halka hitap etti

23 Haziran 2018

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Bu ülkede barış olsun istiyorsak, huzur olsun istiyorsak önce farklı kanaatlere ve düşüncelere sahip olsak bile birbirimize karşı sevgi beslemeye, birbirimizi kucaklamaya mecburuz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisince Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen mitingde, geç saate kadar bekleyen partililere teşekkür ederek, memleketin, ülkenin ve insanlığın hayrı için gayret gösterdiklerini söyledi.

Seçimleri bir kavga olarak görmediklerini belirten Karamollaoğlu, ''Bu ülkede barış olsun istiyorsak, huzur olsun istiyorsak farklı kanaatlere ve düşüncelere sahip olsak bile birbirimize karşı sevgi beslemeye, birbirimizi kucaklamaya mecburuz.'' diye konuştu.

İşsizliği ancak kendilerinin çözeceğini savunan Karamollaoğlu, tarımı ve hayvancılığı iyi bir noktaya getireceklerini, et, buğday ithal eden değil, bu ürünlerin ihracatını yapıp ülkeyi döviz kazandıran bir noktaya getireceklerini söyledi.

Temel Karamollaoğlu, ülkenin gençlerle kalkınacağını dile getirerek, gereken önemin verilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA