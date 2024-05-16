Karanlık Kanyon özel bir moda çekimine ev sahipliği yaptı

Türk ve İtalyan paydaşların yer aldığı, Anadolu'nun dokuma mirasını bugünün modern tasarım ve üretim anlayışıyla buluşturmayı hedefleyen Enheduanna Projesi'nin parçası olarak Avrupa Tasarım Enstitüsü'nce (IED) düzenlenen Fashion Women Culture (FWC) tasarım yarışmasında sona yaklaşıldı.

Çekimler için 12 tarihi kadın karakter seçildi

Yarışma çerçevesinde ocak ayında İstanbul'da yapılan toplantılarda ilk olarak Anadolu Dokuma Ağı'nın kurucusu moda tasarımcısı Fırat Neziroğlu'nun öncülüğünde Türkiye'nin farklı noktalarındaki tezgahlarda dokunan coğrafi işaretli kumaşlar seçildi. Daha sonra Türk ve İtalyan arkeolog ve antropologlar, bu kumaşlarla tasarlanan kıyafetler için Mezopotamya’dan 12 tarihi kadın karakter belirledi.

Türkiye ve İtalya arasında kültür köprüsü kuruluyor

Yarışma için yapılan başvurular arasından seçilerek finale kalan 18 kıyafetin üretimi için projenin paydaşları, genç tasarımcılara destek sağladı. Üretim süreci İstanbul’da tamamlanan tasarımlar, final aşamasının moda çekimleri için Erzincan’ın Kemaliye ilçesine taşındı.

Finale kalmaya hak kazanan tasarımların moda çekimi, Akif Örük ve ekibinin koreografisi, IED Sanat Direktörü, mimar ve moda tasarımcısı Giovanni Ottonello'nun sanat yönetmenliğinde Karanlık Kanyon'da yapıldı. Projenin küratörü Dr. Pınar Sipahi, tarihi kayıtlara "ilk kadın şair" olarak geçen Akad Kralı Sargun'un kızı Enheduanna'nın adını taşıyan projeyle Türkiye ile İtalya arasında kültür köprüsü oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Proje, Mezopotamya'ya bir saygı duruşu

Kemaliye doğumlu Sipahi, projenin hem doğduğu topraklardaki güçlü kadınlara hem de Mezopotamya'ya saygı duruşu anlamı taşıdığını, yarışmanın moda çekimlerinin de memleketindeki, Karanlık Kanyon'da yapılmasını özellikle istediğini anlattı.

Dereceye girenlerin ödülleri 29 Mayıs'ta verilecek

Mimarlık eğitiminde ve meslek hayatında memleketinin renklerini, mozaiğini kullanarak ilerlediğini dile getiren Sipahi, "Anadolu'nun farklı bölgelerinde kadınların ilmek ilmek dokuduğu kumaşların kullanıldığı bu yarışma, değerlerimizin farklı kültürler tarafından algılanmasını ve yansıtılmasını sağlıyor. Bu yönüyle daha önce yapılan çalışmalardan farklı bir sonuç çıkacağını düşünüyoruz." dedi.

IED Sanat Direktörü Giovanni Ottonello, IED Moda Tekstil Eğitmeni Frances Venneri, arkeolog Prof. Dr. Luca Peyronel, Anadolu Dokuma Ağı kurucusu ve moda tasarımcısı Fırat Neziroğlu, marka kurucusu ve moda tasarımcısı Özlem Erkan ile moda tasarımcısı ve eğitmen Zeynep Öcal’ın jüri üyeliği yaptığı yarışmada, dereceye girenlere ödülleri 29 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek törenle verilecek.

Yarışmanın birincisi, IED tarafından İtalya Como’daki Accademia Aldo Galli’de temmuzda ayında 2 haftalık tekstil tasarımı eğitimiyle ödüllendirilecek. Ayrıca 2 tasarımcıya Taypa Tekstil Özel Ödülü kapsamında yaz staj imkanı sağlanacak.