Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul-Şişli'deki taşınmazını satıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul-Şişli'deki taşınmazı için ihale yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 1. Bölge Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İstanbul'un Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki yaklaşık 3 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, mülkiyeti KGM'ye ait 550 metrekarelik bölümü satılacak. İhale, kapalı teklif usulü artırmayla yapılacak.

Taşınmazın tahmini bedeli 82 milyon 584 bin lira, geçici teminat bedeli de 2 milyon 477 bin 520 lira olarak belirlendi. İstekliler, ihale dokümanını Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün Kağıthane'deki binasından alabilecek. İhale, 14 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.