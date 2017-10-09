Karayolu taşımacılığına bürokrasi ayarı

09 Ekim 2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sektörün disipline edilmesi adına ciddi mesafeler alındığını bildiren Bakan Arslan, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde birtakım kolaylıklar sağlayacak çalışma başlattıklarını dile getirdi. Söz konusu çalışmanın 6 ay sürdüğünü ifade eden Bakan Arslan, bu süreçte ilgili bakanlık, kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin görüşlerini aldıklarını ve bunun üzerinde müzakereler yaptıklarını anlattı.

Söz konusu düzenlemeyle belge verme şartlarını hafiflettiklerini ifade eden Bakan Arslan, şunları kaydetti:

"Belge ücretlerinde yüzde 50'ye yakın indirim sağlamış olacağız bu çok önemli. Belge iptalini gerektiren 13 husus vardı bunları sadeleştirip üçe düşürüyoruz. Yine belge düzenlemelerinde bürokrasiyi azaltıyoruz ve ayrıca bu süreçlerde notere gitme şartlarını ortadan kaldırıyoruz. Kişi e-devlet üzerinden işlemini yapıyorsa, otomatik olarak sorumluluğunu alıyorsa onu ayrıca notere göndermeye, memurun karşısına getirmeye gerek yok. E-devlet üzerinden de çok daha fazla hizmet alarak, kişilerin bulunduğu yerde internet üzerinden işlem yapabilmelerini sağlayacak çok önemli bir çalışma yapıyoruz."

Engelli indiriminde artış

Çalışmayla engellilere yönelik uygulanan indirimin de artırıldığı bilgisini veren Bakan Arslan, "Bu yönetmelikle birlikte engellilere uygulanan indirim miktarını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmış olacağız bu önemli." dedi.

Bakan Arslan, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemini (U-ETDS) kurduklarını aktararak, söz konusu sistemle taşımacılık faaliyetlerinde bulunanların yaptığı çalışmaların elektronik ortamda anlık takip edilip Bakanlık veri tabanında toplanabileceğini ve gerektiğinde emniyet birimleriyle paylaşılacağını ifade etti.

Yönetmelik çalışmasıyla sektörün rahatlayacağının altını çizen Bakan Arslan, "Bence biz bu yönetmelik çalışmasıyla sektörü epeyce rahatlatacağız ama bir şartla, sektördeki disiplini elden bırakmadan, atıl kapasite oluşturmadan. Muhatapların hayatını, işlemlerini kolaylaştıracak, ücretlerini düşürecek çok daha önemlisi e-devlet uygulamasıyla ilgili ülke olarak çok önemli mesafe kat ettik. Bu sektörün de e-devlet uygulamalarından daha fazla yararlanmasını sağlayacak bir düzenleme yapmış olacağız, bunu bir yasal altyapıya kavuşturmuş olacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA