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Kars'ta terör operasyonu: 8 gözaltı

Kars'ta düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta terör operasyonu: 8 gözaltı
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Bir istihbarattan yola çıkan Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantıları olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Kent merkezinin yanı sıra Kağızman ilçesindeki çeşitli adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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