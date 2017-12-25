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Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

Kars'ta, bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
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İstanbul-Azerbaycan seferini yapan Murat Sepek yönetimindeki 34 DY 9422 plakalı yolcu otobüsü, Karakurt-Kağızman karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre çoğunluğu Nahçıvanlı 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kars ve Sarıkamış ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bazı yaralıların ayakta tedavi edildiği, bazılarının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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