Kartal'da ölü sayısı 14'e çıktı

08 Şubat 2019

Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olayın 45. saatinde binanın enkazından 16 yaşındaki bir genç yaralı olarak kurtarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de göçükten yaralı olarak çıkarıldığı bilgisini verdi.

Yaralılardan 4'ü ise yoğun bakımda.

Gazetecilerin çökmenin nedenine ilişkin sorularına da yanıt veren Bakan Soylu şu açıklamayı yaptı:

"Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Şu anda söylenen şeyler doğru değil. Binanın teknik durumuna ilişkin incelemeler yapılıyor. Doğal olarak 'kolonlar kesilmiş mi' gibi bir soru gündeme gelebiliyor ancak soruşturma bitene kadar böyle bir şey olup olmadığıyla ilgili söylenenlerin bir karşılığı yok."