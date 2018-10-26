Kartepe Zirvesi başladı

26 Ekim 2018

The Green Park Kartepe Otel'de düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu yıl zirvemizin teması; Göç, Mültecilik ve İnsanlık. Bu konu hakkında, dünyanın dört bir yanında yüzlerce kurum, binlerce toplantı yaptı, yapmaya devam ediyor. Buna rağmen bu temayı tercih ettik. Zira yangın devam ediyor. Alevler üstümüze üstümüze geliyor. Bu yangını söndürme seferberliğine, entelektüel bir katkı sunmak istedik. Bu nedenle göç konusunu seçtik” dedi.

“Bu yıl 218 bin 950 düzensiz göçmen yakaladık”

Zirvede konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yalnız bu yıl 218 bin 950 düzensiz göçmen, 4 bin 569 organizatör yakaladık. Bu düzensiz göçmenlerin 182 bin 151'i Suriyeli değildir. İçlerinde Afganistan ve Pakistan ilk sırada geliyor. Halen barındırdığımız Suriyeli göçmen sayısı 3 milyon 587 bin 930 kişi. Oysa 500 milyon nüfuslu Avrupa Birliği'ndeki toplam Suriyeli mülteci sayısının yaklaşık 700 bin civarında olduğu söyleniyor” dedi.

Soylu, Türkiye'nin göç ve mülteci politikasının, rastgele belirlenmiş, sadece kapıları açmaktan ibaret bir politika olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: Göçü yönetmek sadece kamp kurmak, günde üç öğün yemek çıkarmak değildir. Bu elbette ki önemlidir. Hatta üzülerek görmekteyiz ki bunu bile yapmayan ülkeler var. Oysa göçü yönetmek, bu insanları yaratıcının emaneti kabul etmek, ihtiyaçlarını karşılamak, onların sosyal ve ekonomik hayata uyumunu sağlamak ve onları nihai hedeflerine ulaştırmaktır çünkü her göçün bir son durağı vardır. Onları ulaştırmalısınız. Eğer sizin ülkenizde kalmaya karar vermişlerse de bu işin altyapısını hazırlamalısınız.

“AB'nin biraz daha kararlı olması lazım”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "AB ile 18 Mart 2016'da imzaladığımız göç mutabakatı bugüne kadar başarıyla uygulanıyor. Rakamlar zaten verildi ama burada yaşayan Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamak için AB'nin biraz daha kararlı olması lazım" dedi. Çavuşoğlu, "Kontrollü göçü başarabilmemiz için kaynak ülkeler, transit ülkeler ve destinasyon ülkeler arasında iş birliği çok önemlidir ama göçmenin yaşadığı topluma kazandırılması ve entegre edilmesi de çok önemlidir" ifadelerine yer verdi.