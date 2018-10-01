Kasapoğlu: Sorunları ortadan kaldıracak ciddi dönüşümümüz olacak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Yeniden yapılandıracağımız bakanlığımızda, sorunları ortadan kaldıracak ciddi dönüşümümüz olacak." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcularla Florya'daki Elite World Business Hotel'de düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Bakan Kasapoğlu, düzenlenen yemekten önce yaptığı konuşmada, "Türk sporcularının gelişiminde ve başarılarının devamlılığında bir sıkıntı, kopukluk var." ifadelerini kullandı.
Kasapoğlu, şöyle devam etti:
"Yeniden yapılandıracağımız bakanlığımızda, sorunları ortadan kaldıracak ciddi dönüşümümüz olacak."
Kaynak: AA