Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı
Tır devrilen Kastamonu-Sinop kara yolunun Sinop güzergahı tek yönlü ulaşıma kapandı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen sunta yüklü tırın sürücüsü S.K. olay sırasında yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Taşköprü Belediye ekiplerinin ulaşımı engelleyen suntaları temizleme çalışması sürüyor.
Kastamonu-Sinop kara yolunun Taşköprü ilçe merkezinin girişinde S.K. idaresindeki 37 ABK 815 plakalı tır devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen tırdaki suntaların yola saçılması nedeniyle Kastamonu-Sinop kara yolu Sinop güzergahı ulaşıma kapandı. Sinop-Kastamonu güzergahında ise ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Taşköprü Belediyesi ekiplerinin ulaşımı engelleyen suntaları temizleme çalışması sürüyor.