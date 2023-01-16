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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kent merkezindeki bir ikamette yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu satan ve kullanan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezindeki bir ikamette yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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