“Katma değerli üretim uygun kredilerle desteklenmeli”

Plastik sanayicileri 'uygun kredi' talebinde bulundu. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, dünyada 6’ncı, Avrupa’da ise Almanya’dan sonra 2. sırada yer alan Türkiye Plastik Sektörünün, küresel resesyon ve iç pazarlarda yaşanan daralmaya karşı büyüme trendini sürdürdüğünü söyledi. Eroğlu, “hızlı büyümesini sürdüren sektörümüz, eskiyen makinelerini yeni teknolojilere yatırım yaparak yeniliyor ve katma değerli üretim ve ihracatı arttırmayı hedefliyor. Zorluklara rağmen ekonomik büyümeye katkı sunmaya çalışan sanayicilerimizin, stratejik alan içinde belirlenen öncelikli yatırım ve üretimi uygun kredi kaynaklarıyla desteklenmeli” dedi.

45 milyar dolarlık üretim tahmini

Küresel ekonomik daralmadan kısmen etkilenen plastik mamul üretiminin, 2023 yılının ilk yarısında 2022 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 12,6 değer bazında da yüzde 24,8 gerileyip 5,4 milyon ton ve 22,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Eroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “2023 yılı sonunda üretimin 2022 yılına kıyasla miktar bazında yüzde 3,6 ve değer bazında yüzde 2,9 artacağı ve 10,9 milyon ton ve 45,5 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2023 yılının ilk yarısında 5,4 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 2,28 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,09 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülüyor.”

Makine teknolojisine yatırım arttı

2018-2022 yılları arasında yılda ortalama yüzde 8,3 artış gösteren plastik sektörünün makine yatırımlarının, 2023 yılının ilk yarısında 2022 yılının eş dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 670 milyon dolara yükseldiğine dikkat çeken Eroğlu, zorluklara rağmen makine teknolojisine ciddi yatırım artışı olduğunun altını çizdi. Eroğlu, “Yılın kalan aylarında aynı trendle sürmesi halinde makine ve teçhizat yatırımlarının 2023 sonunda 2022 yılına kıyasla yüzde 32 artarak 1 milyar 608 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Plastik sektörü 2018 – 2022 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama 988 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleştirmiştir.

“Mamul ihracatı 7,3 milyar doları bulur”

Yavuz Eroğlu plastik mamul ithalatının, 2023 yılı ilk yarısında, miktar bazında yüzde 2,4 artarken, değer bazında da yüzde 17,1 azalarak, 386 bin ton ve 2 milyar 102 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Eroğlu, “2023 yılı sonunda ithalatın 2022 yılına kıyasla miktar bazında yüzde 9,1 ve değer bazında yüzde 8,4 artarak 772 bin ton ve 4,2 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Plastik mamul ihracatı, 2023 yılının ilk yarısında 2022 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 6,4 ve değer bazında da yüzde 8,8 geriledi. 1 milyon 258 bin ton ve 3 milyar 668 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı sonunda plastik mamul ihracatının 2022 yılına kıyasla miktar bazında yüzde 5,4 değer bazında da yüzde 6,4 gerileyerek 2 milyon 516 bin ton ve 7 milyar 336 milyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor” diye konuştu.