Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu davada karar çıktı

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin, 17 Aralık 2016'da halk otobüsü ile çarşı iznine çıktıkları sırada patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili ana davada yargılanan 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Ferhat Tekiner ile hakkında kırmızı bülten çıkartılan, terör saldırısının talimatını veren firari “Erhan Porsibi” kod adlı İshak Özçaktu ve Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda “terörden arananlar” listesinde kırmızı kategoride yer alan Özçaktu etkisiz hale getirilmişti. MİT'in emniyetle işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanan Ferhat Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 5'e çıkmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ana dosyadan yargılanan 18 sanıktan aralarında saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen PKK'lı Kenan Çiçek'in de bulunduğu 9 sanık hakkındaki kararı onarken, aralarında iki dosyadan da yargılanan B.K. ve M.A'nın da bulunduğu 9 sanığın dosyasını ise eksik soruşturma gerekçesiyle bozmuştu.

Davada karar çıktı

31 Mayıs 2022'de mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklar Ferhat Tekiner, B.K. ve M.A'nın 15'er kez “kasten öldürme”, 54'er kez “kasten öldürmeye teşebbüs”, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından, polis memuru M.Ö'nün “silahlı terör örgütüne yardım etme” ve “suçluyu kayırma”, S.A'nın ise “silahlı terör örgütüne yardım etme” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

Bugün görülen davada 4 sanığa 15’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20’şer yıl, 2 sanığa 4 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.