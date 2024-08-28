Kazdağları Milli Parkı'nda yangın!

Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisindeki Kızılkeçili Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 uçak ve bir helikopter ile havadan, çok sayıda arazözle de karadan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait iş makineleri de yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.