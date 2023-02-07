Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da: Gerçekler çok farklı
CHP lideri Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye giderek Hatay’da açıklamada bulundu.
Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 9 saat sonra da 7.6’lık bir deprem olmuştu.
İki büyük deprem 10 kentte etkili oldu ve büyük bir yakım yaşandı.
Deprem sonrası bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’da depreme ilişkin açıklamada bulundu.
Kılıçdaroğlu, “TV’lere yansıyan görüntü, verilen haberler... Ama sahada karşılaştığımız gerçekler çok farklı. Çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız” dedi.