Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu! Kurultay'da aday olacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra ilk kez Sözcü TV canlı yayına katıldı. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

İlk olarak sorulan soru Kılıçdaroğlu'nun adaylık süreci ve bu süreçte yaşanan herhangi bir pişmanlık yaşayıp yaşamadığıydı. O soruya CHP liderinin yanıtı şöyle oldu:

"Pişmanlığım olmadı. yapılan her şey doğruydu"

"Pişmanlığım olmadı. Yapılan her şey doğruydu. Benim açımdan yapılan her şey doğruydu. Herhangi bir pişmanlık söz konusu değil."

"CHP sıradan bir parti değil"

CHP, sıradan bir parti değil. CHP bir lider partisi de değil. CHP, kökleri kuvayı milliyeye uzanan, bağımsızlık konusunda mücadeleler veren partidir. CHP liderleri tarihte görülür. En zor sınavları veren genel başkanlardır. Suikastler, linç girişimleri yapılmıştır ama asla ve asla geri adım atmamışlardır. O akşam hem altılı masa liderleri hem parti kurmayları ile oturup konuştuk. Önce arkadaşlarımızı PM'yi topladık MYK'yı vekilleri topladık. Her bir arkadaşlarımız tüm ayrıntılarıyla masaya oturduk, meclis grubu ile oturup durumu değerlendirdik.

"Kurultay yerel seçimden önce"

Evet, toplumda bir talep var. Ne yapmamız gerekir? Hukuk kuralları içinde kurultayı toplayacağız. Eleştirileri aldık, baktık, değerlendirdik. Kurultayın gereği neyse önünü açtık. Yetkiyi partililerimize bıraktık. Bu çerçevede bir yön, yöntem seyrettik.

Kurultay, yerel seçimlerden önce. Benim düşüncem genel başkanlığın da seçiminin yapılacağı büyük kurultayın yerel seçimden önce olup bitmesi.

"CHP Genel Başkanları için adaylık önemli değildir"

CHP genel başkanları için adaylık çok önemli değildir. Bizim birinci önceliğimiz ülkemizdir. İkinci önceliğimiz partimizdir. Üçüncü önceliğimiz ise genel başkanlıktır. Biz olaya böyle bakarız. Bizim için kural budur.

Biz nerede kaybettik?

Acaba biz nerede kaybettik? Bu sorunun yanıtlanması lazım. Biz bunu da araştırdık. Toplumun önüne çıkarken en azından verilere hakim olmak gerekiyor, seçime bakmak, vekilleri dinlemek gerekiyor. CHP kırsalda yeteri kadar etki gösteremedi. 3 milyonluk fark, 1-2-3 tane sandık kurulan yerlerde oluştu. Buralara daha fazla gidilebilirdi. Kentlerde oturanların tamamı demokrasiden yana oy kullanmış. Ortaya çıkan tablonun ağır yenilgi olarak görülmesini doğru bulmam.

Kılıçdaroğlu aday olacak mı?

"Ben çıkıp ben adayım demem. Ben bugüne kadar hiç çıkıp ben adayım demedim. Bu partinin yetkili organları kimin aday olup olmayacağını, seçilip seçilmeyeceğine karar verir. Bu partide bir kişinin hegemonyası yoktur. Bu partiye herkes gelip aday olabilir."