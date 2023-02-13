Kemal Kılıçdaroğlu SPK'nın önüne gitti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki büyük depremin ardından Borsa İstanbul işlemlere kapatılmıştı. "Borsa İstanbul'un işlemlere geç kapatıldığı" iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu.

Deprem bölgesine giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dönüşte Sermaye Piyasası Kurulu'na gideceğini duyurmuştu.

Kılıdaroğlu bugün yanındaki partililerle birlikte SPK önüne gitti.

Kılıçdaroğlu, SPK önünde şu açıklamaları yaptı:

"- Deprem bölgesine gitmeden önce SPK'ya geleceğimi ve küçük tasarruf sahiplerinin nasıl zarar ettirildiğinin ayrıntılarını öğreneceğimi ifade etmiştim. Dün gece yarısı döndüm. Önce sayın başkan görüşecek diye aldılar, sonra sayın başkan görüşmekten imtina etti.

- Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Türkiye'de kimsenin soyulmasına izin vermek gibi bir geleneğimiz yok. Daha enkaz altında insanlar varken deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem.

- Küçük yatırımcının deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum. Başkan istifa et, açık söylüyorum. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da gereğini yapsın. Soyguna izin vermeyeceğiz. Yeter ya, yeter artık ya. Bu ülkede herkes soyulacak mı? Seyirci kalmayacağız."