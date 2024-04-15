Kepez'de parkta yaralı bulunmuştu, hastanede yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki parkta bir kişinin yaralı olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tabancayla vurulduğu belirlenen Fırat Erbi (24), sağlık ekibince Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Erbi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerinde dört boş mermi kovanı bulan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı caddede bir cinayet daha

Nisan ayı başında Kepez'e bağı Suphi Türel Caddesi'ndeki bir pakta Cihan Akın Güler (34), bilinmeyen bir nedenle İ.S. (33) tarafından tabancayla vurulmuşt.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay yerinden kaçan İ.S. ise polis ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı.