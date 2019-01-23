Kerç Boğazı'nda ölenlerden 4'ü Türk, 4 Türk ise kayıp

23 Ocak 2019

Dışişleri Bakanlığı, Kerç Boğazı'nda meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlerden dördünün Türk olduğunu, dört Türk mürettebatın ise kayıp olduğunu açıkladı.

Kırım yakınlarındaki Kerç Boğazı'nda önceki akşam Tanzanya bayraklı iki geminin alev alması sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti.

İki gemide 16'sı Türk ve 15'i Hindistan vatandaşı olmak üzere toplam 31 mürettebat bulunduğu belirtilmişti.

Dışişlerinden Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre 16 Türk mürettebattan 8'i kurtarılmış, 4'ü ise vefat etmiştir. Kayıp olan 4 vatandaşımız için ise arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Reuters