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Kılıçdaroğlu, bölgede görevli kamu personeline 2 maaş ikramiye istedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde görevlendirilen kamu personeline 2 maaş ikramiye yatırılmasını istedi.

Haber Merkezi
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet"