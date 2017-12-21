Kılıçdaroğlu: Büyükelçi derhal geri çekilmeli

21 Aralık 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerle gündemi değerlendirdi.

BM Genel Kurulu'nca görüşülecek olan Kudüs tasarısı öncesi Trump'ın tehdidini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Umarım Trump'ın tehdidine boyun eğilmez. Trump yaptığı yanlışı görmeli. Tehditle sonuç alınacağını düşünüyorsa yanılıyor. Onur para ile satın alınamaz" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Fahrettin Paşa hakkındaki tweetine tepki gösteren CHP lideri, "Bir Dışişleri Bakanı'nın bu tür ağır ifade kullanması kabul edilemez. Çok daha sert tepki verilmeliydi. Büyükelçi derhal çekilmeli. İlişki Bakan özür dileyene kadar kesilmeli" ifadelerini kullandı.

Yunan bakanın adalarla ilgili açıklamaları konusunda da konuşan Kılıçdaroğlu, "Ben beklerdim ki bu bu eleştiriye hükümet cevap versin. Şu ana kadar tık yok. Bunlar ne yerli ne milli, şimdiye kadar kıyameti koparmaları lazımdı" diye konuştu.