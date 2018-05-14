Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliğini niye Doğu Kudüs'te açmıyorsun?

14 Mayıs 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Mersin İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışında konuştu.

Kılıçdaroğlu bugün ABD'nin Kudüs'te büyükelçiliğini açacağını anımsatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

"Kudüs'te bizim gencecik çocuklarımız 1970'li 60'lı yıllarda Kudüs'e gittiler. Filistin halkı için gittiler oralara. O gencecik çocuklarımızın mezarları Filistin'de. Biz Mustafa Kemal'in geleneğinden geliyoruz bütün mazlum milletlerin arkasında durmak istiyoruz" diyen CHP Lideri, "Mavi Marmara olayında dediler ki biz Gazze'ye gidiyoruz Filistinlilere yardım yapacağız. İsrail gemiye saldırdı 9 vatandaşımızı şehit etti. Hükümet mitingler yaptı artık bundan sonra İsrail ile yan yana gelmeyeceğim 3 şart yerine gelirse konuşacağım. Gazze'de abluka kalkacaktı İsrail özür dileyecekti ve ölenler için tazminat ödeyecekti. Gazze'de abluka kalkmadı tazminat ödemedi biz özür mektubu dahi göndermedi. Bir gece yarısı Meclis'ten bir kanun çıkardılar İsrail ile ilişkileri düzelttiler. Milleti kandırdılar. Tazminat ödemediler özür dilemediler şimdi kalkacaklar konuşacaklar. Sen Türkiye'yi İsrail'in arka bahçesi haline getirdin. İsrail özür dilemesi gerekirken özür dilemedi tazminat ödemedi" ifadelerini kullandı.

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"Sayın Erdoğan Meclis'te 'Doğu Kudüs'te bizim konsolosluğumuz var orayı yakında Filistin'in başkenti yapacağız büyükelçiliği oraya açacağız' dedi. Sevgili Erdoğan gözünü sevdiğim Erdoğan niye büyükelçiliği açmıyorsun Doğu Kudüs'te Filistin devletinin büyükelçiliğini?" diyerek sözlerine devam eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Birisi mi engel oluyor sana? 'CHP karşı çıkıyor' diyecek. CHP'nin genel başkanı olarak söylüyorum yüreğin yetiyorsa git büyükelçiliği aç ben de seni sonuna kadar alkışlayacağım" şeklinde konuştu.