Kılıçdaroğlu, depremzede çocuklarla bir araya geldi

CHP Grup Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında, Adıyaman ve Hatay'dan gelen depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, sohbet ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem ve gelini Mine Kılıçdaroğlu da ikiz çocukları İpek ve Barış'la birlikte Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.