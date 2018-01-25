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Kılıçdaroğlu: Erdoğan-Trump görüşmesinin bandı yayınlansın

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, dün gerçekleşen Erdoğan-Trump telefon görüşmesi hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Konuşmaları bant olarak yayınlasınlar, böylece bütün gerçekler ortaya çıksın" dedi.

Kılıçdaroğlu: Erdoğan-Trump görüşmesinin bandı yayınlansın
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleşen Erdoğan-Trump telefon görüşmesi hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Telefon görüşmeleri (ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme) konusuna gelince en iyisi konuşmaları bant olarak yayınlasınlar böylece bütün gerçekler ortaya çıkmış olsun. Türkiye'nin yaptığı açıklamaları değerli buluyoruz.

ABD'nin teröre karşı çok açık ve net tavır takınmasını istiyoruz. Teröre karşı ortak mücadele etmek gerekiyor. Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleye herkesin destek vermesi gerekir.'' dedi.

"ABD'nin açıklaması içeriği yansıtmıyor"

abd terör chp Kemal Kılıçdaroğlu

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